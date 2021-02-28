«Фантастический» свет на теплицами в Приморье привлек внимание пользователей соцсетей

Свет, исходящий от тепличного комплекса в Приморье, виден на очень большом расстоянии. Фото: instagram.com/mark2_che

Жители поселка Михайловка, расположенного недалеко от Уссурийска, делятся в социальных сетях фотографиями, наводящими на мысли об НЛО или испытаниях секретного оружия. На фото столб света бьющий снизу в облака.

Нет, это не уникальное атмосферное явление — так светится тепличный комплекс по выращиванию овощей. Очевидцы утверждают, что этот свет виден за несколько десятков километров.

Несколько снимков и видео этого «явления» опубликовал в своем instagram-паблике известный приморский блогер Марк Чернослив.

Необычное сияние теплиц рождает мысли об НЛО. Фото: instagram.com/mark2_che

Конечно же, столь яркая, во всех смыслах, публикация не осталась без комментариев.

«Радиоактивные овощи будут наверное».

«Это рассада светится от удобрений».

«Я из Смоленска наблюдаю!!!»

«Мордар там если приглядеться око саурона видно».

«Летом на подсолнухи ездили фоткаться, сейчас поедут на теплицы смотреть».

«Вызывают бэтмана...»

Орфография и пунктуация сохранены.

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