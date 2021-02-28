Впервые количество «дачных» электричек в Приморье увеличат с 1 марта

Дополнительные электрички запустят в Приморье с 1 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Экспресс Приморья» c 1 марта запускает дополнительные электропоезда на маршрут между Владивостоком и Кипарисово. С наступлением тепла количество пассажиров на этой линии традиционно увеличивается за счет жителей края, которые начинают ездить на свои дачи.

В этом году железнодорожники решили добавить электричек раньше, чем это делалось в прежние годы. Как сообщила пресс-служба АО «Экспресс Приморья», «дачные» составы впервые запустят так рано. Обычно они начинали возить пассажиров перед запуском летнего расписания: в конце марта — начале апреля. К тому же поезда будут курсировать ежедневно, а не только по выходным.

Ежедневный электропоезд № 6313 «Владивосток — Кипарисово» отправляется в 7:45 и прибывает в 9:07. Обратный рейс № 6302 «Кипарисово — Владивосток» уходит со станции отправления в 16:50, прибывает на конечную станцию в 18:19.

Более подробное расписание пригородных электропоездов можно узнать на сайте АО «Экспресс Приморья».

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