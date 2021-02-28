Сборная России будет готовиться к Олимпиаде в Токио на спортбазе ДВФУ во Владивостоке

Российские боксеры пройдут акклиматизацию перед Олимпиадой в Токио на спортивной базе ДВФУ Фото: pixabay.com

Большая делегация представителей Федерации бокса России прибыла во Владивосток. В ее составе в столицу Приморья приехали генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев и главный тренер национальной сборной Виктор Фархутдинов.

Целью визитеров было проинспектировать объекты спортивной инфраструктуры в крае перед отправкой в Приморье на акклиматизационные сборы российской команды, которая примет участие в Олимпиаде в Токио.

Представители делегации посетили кампус ДВФУ и спорткомплекс «Олимпиец». Было принято решение, что подготовку к Играм спортсмены пройдут на спортивной базе Дальневосточного федерального университета. За счет Федерация будет приобретено необходимое спортивное оборудование, в том числе и ринг, который позже будет отдан приморским боксерам.

Как сообщил главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов, лучшие боксеры страны будут акклиматизироваться в Приморье с 8 по 20 июля. Последние четыре дня перед Олимпиадой спортсмены проведут уже в Токио.

В составе делегации прилетел и двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Он ранее уже бывал во Владивостоке.

— Я готовился к Играм во Владивостоке в 2000 году, которые проходили в Сиднее. Подготовка у нас прошла очень хорошо. Можно сказать, что этот город для нас удачный. Тогда мы завоевали два золота и три серебра это был отличный результат. Надеюсь, что этот раз не станет исключением и наша команда сумеет завоевать несколько золотых медалей, — приводит слова чемпиона портал PrimaMedia.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14