Сумасшедший маневр фуры во Владивостоке едва не отправил водителя BMW на тот свет

Дальнобойщик развернулся поперек дороги Фото: принтскрин видео.

Весьма необычная ситуация в выходные развернулась в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке. Водитель большегруза решил развернуться прямо посреди дороги, проехав через технический разрыв в леерном ограждении. Столь неожиданный маневр едва не закончился трагедией.

На кадрах отчетливо заметно, как длинномер выезжает со стороны водоканала и просто перегораживает движение по всем полосам. Водителю BMW, который явно не ожидал подобного развития событий, пришлось в последний момент уйти на полосу встречного движения. Благодаря отличной реакции и удачному стечению обстоятельств, обошлось без ДТП.

Скорее всего, дальнобойщик приезжий, но это не освобождает его от соблюдения ПДД. Пользователи сети обрушились с критикой на водителя большегруза, который создав аварийную ситуацию на дороге, уехал как ни в чем не бывало.

«Просто развернулся, главное никому не помешал, опять владелец регистратора все испортил», «На «Бэхе» красиво ушел», «Этим большегрузам не место в городе, да и на дорогах одни проблемы из-за них, уже давно пора построить отдельные полосы или дороги именно для большегрузов и пускай они там плетутся друг за другом», «Фэйс водиле большегруза разбить не мешало бы, за такие маневры...», «Жестко, повезло водителю BMW, а то мог устроить замес лютый в котором сам еще и виноват бы остался», «Раньше на большегрузах работали суперпрофессионалы !!! А теперь ве больше неучи , незнающие ПДД , не говоря уже о знаниях автомобиля», – отмечают жители края.

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