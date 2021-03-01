Удар был такой, что слетела обувь. Во Владивостоке пешехода снесли на «зебре»

Водитель не заметил пешехода во Владивостоке. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Серьезное учетное ДТП произошло недалеко от дома №28 на Котельникова во Владивостоке. На пешеходном переходе напротив остановки «Школа полиции» буквально снесли человека. Примечательно, что на недостаточно освещенный участок дороги местные жители жалуются уже не в первый раз и случаи наезда на пешеходов здесь происходят довольно часто.

В очередной раз под колесами авто оказался мужчина. Стоит отметить, что скорость Toyota Corolla была довольно приличной. Удар оказался такой силы, что человека откинуло на несколько метров вперед, на машине остались характерные вмятины, а с пострадавшего слетела обувь.

От удара слетели оба кроссовка. Instagram/AK_VDK, dps_vl

«Проезжала там, кроссовочки на дороге валяются, упаковка кефира... Человек просто шел домой. Страшно», «Сколько людей там погибло, а власти не задумываются», «Похоже, пешеку капец. И повреждения серьезные, и вещи на трассе», «Да... Если даже обувь с человека слетела, значит травмы смертельные....Дай бог, конечно, чтобы выжил», «Сейчас водитель попадет и конкретно. Неудобный там переход», «Пешеходы, вы когда дорогу переходите, думайте о своем здоровье, а не летайте в облаках. Жизнь – она одна. Мало ли, ослепило водителя или дорога мокрая, Вас же не видно совсем», – делятся в сети жители края.

Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали на скорой. Во всех подробностях происшествия теперь разбираются специалисты.

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