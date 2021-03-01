Сегодня, 1 марта, из Владивостока в другие города Приморья отменено более 20 автобусных рейсов

1 марта отменено 25 междугородних автобусных рейсов из Владивостока
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 1 марта, отменены 25 междугородних автобусных рейсов из Владивостока, сообщается на сайте Примвокзал.
Список отмененных рейсов 1 марта:
506 Владивосток - Находка 07:40
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
501 Владивосток - Уссурийск 11:30
506 Владивосток - Находка 11:45
506 Владивосток - Находка 13:55
506 Владивосток - Находка 15:10
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
502 Владивосток - Спасск 17:00
517 Владивосток - Ярославка 17:45
513 Владивосток - Партизанск 18:15
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
205МП Владивосток - Артем 19:10
205 МП Владивосток - Артем 09:55
205МП Владивосток - Артем 11:05
205МП Владивосток - Артем 11:35
520 Владивосток - Арсеньев 13:00
205МП Владивосток - Артем 14:25
224МП Владивосток - Заводской 15:20
205 МП Владивосток - Артем 16:00
205 Владивосток - Артем 16:40
513 Владивосток - Партизанск 17:35
510 Владивосток - Преображение 17:50
506 Владивосток - Находка 18:40
501 Владивосток - Уссурийск 19:10
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14