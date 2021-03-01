Сегодня, 1 марта, из Владивостока в другие города Приморья отменено более 20 автобусных рейсов

1 марта отменено 25 междугородних автобусных рейсов из Владивостока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 марта, отменены 25 междугородних автобусных рейсов из Владивостока, сообщается на сайте Примвокзал.

Список отмененных рейсов 1 марта:

506 Владивосток - Находка 07:40

504 Владивосток - Большой Камень 10:15

501 Владивосток - Уссурийск 11:30

506 Владивосток - Находка 11:45

506 Владивосток - Находка 13:55

506 Владивосток - Находка 15:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

502 Владивосток - Спасск 17:00

517 Владивосток - Ярославка 17:45

513 Владивосток - Партизанск 18:15

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

205МП Владивосток - Артем 19:10

205 МП Владивосток - Артем 09:55

205МП Владивосток - Артем 11:05

205МП Владивосток - Артем 11:35

520 Владивосток - Арсеньев 13:00

205МП Владивосток - Артем 14:25

224МП Владивосток - Заводской 15:20

205 МП Владивосток - Артем 16:00

205 Владивосток - Артем 16:40

513 Владивосток - Партизанск 17:35

510 Владивосток - Преображение 17:50

506 Владивосток - Находка 18:40

501 Владивосток - Уссурийск 19:10

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