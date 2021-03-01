В Приморье могут построить Центр тяжелой атлетики

Состоялась встреча губернатора Приморья и президента Федерации тяжелой атлетики России Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Развитие в регионе тяжелой атлетики обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. В том числе был затронут вопрос создания в крае центра по этому виду спорта.

В мае и июне на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке планируется подготовка спортсменов к Олимпийским играм 2021 в Токио. Это стало основной темой встречи Олега Кожемяко и Максима Агапитова, но руководитель Федерации тяжелой атлетики отдельно отметил, что в Приморском крае необходимо построить Центр тяжелой атлетики и проводить здесь всероссийские соревнования.

— Приморье для нас — стратегический плацдарм для развития тяжелой атлетики, — сказал Максим Агапитов.

В свою очередь глава края поддержал идею и сообщил, что регион готов рассмотреть вариант создания такого Центра, например, на острове Русский. Кожемяко предложил летом выбрать возможные места размещения объекта.

Федерация тяжелой атлетики России и министерство спорта Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке спортсменов и соревнований.

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