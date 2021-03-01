За пять дней в Приморье суточная заболеваемость COVID-19 упала на 20 человек

Ситуация с коронавирусом в Приморье постепенно улучшается Фото: Артем КИЛЬКИН

Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Приморском крае опубликовал новые данные по статистике заболевания в регионе.

84 новых случая инфицирования COVID-19 были зарегистрированы за минувшие сутки в крае. Количество выявляемых зараженных в сутки уменьшается с каждым днем. Еще пять дней назад их было на 20 человек больше.

Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Приморье на сегодня 40447 человек.

Со вчерашнего дня в крае от диагноза «коронавирус» избавились 113 человек. Численность выздоравливающих в сутки жителей региона остается нестабильной и резко меняется день ото дня, поэтому говорить о каких-либо тенденциях увеличения или снижения пока невозможно.

Всего в Приморском крае за все время с начала пандемии выздоровели от COVID-19 по официальным данным 25155 человек.

Два летальных исхода из-за новой болезни произошли со вчерашнего дня в крае. От коронавируса в Приморье погиб всего 631 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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