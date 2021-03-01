45 сотовых телефонов нашли в бензобаке машины, въезжавшей в исправительную колонию в Приморье

Часть изъятых из тайника в бензобаке мобильных телефонов, которые пытались ввезти на территорию колонии. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Сотрудники ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли попытку передачи крупной партии запрещенных предметов на режимную территорию.

При досмотре автомобиля, заезжающего под управлением гражданина N на территорию учреждения для ремонта в промышленную зону, было обнаружено и изъято 45 сотовых телефонов и 311 сим-карт. Запрещенные предметы были спрятаны в хитроумном тайнике — в бензобаке.

Пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю напоминает, передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС влечет за собой административную ответственность.

Всего в ИК-27 злоумышленник хотел доставить 45 телефонов и 113 сим-карт. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

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