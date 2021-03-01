5 марта в Театре Молодежи пройдет спектакль «Еще не вечер».

После длительного перерыва на сцену театра возвращается долгожданный спектакль «Еще не вечер…» – это лирическая история, рассказывающая о трех немолодых американках, создавших после смерти мужей своеобразный «вдовий клуб». Раз в месяц они собираются на кладбище, навещают своих усопших супругов и судачат о жизни. Этих женщин связывает не только общая потеря, но и многолетняя дружба. Но… женской дружбе приходит конец, как только на кладбище появляется мужчина… и влюбляется в одну из них. Спектакль не про стареющих вдов, а про жизнь в целом, которую каждый выстраивает по своему разумению, и волен сменить ее курс, если на это хватит желания и душевных сил.

5 марта в 18:30 у зрителей будет возможность увидеть спектакль в обновленном составе. В главных ролях: Заслуженная артистка РФ Екатерина Серебрянская, Адисон Салахутдинов, Лариса Постернак, Елена Данилова, Алла Васильева.

Режиссер спектакля: Заслуженный работник культуры РФ Галина Колесникова, Заслуженный деятель искусств РФ Виктор Галкин.