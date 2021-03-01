Восемь лет лишения свободы дал суд в Приморье строителю-мошеннику, обманувшему заказчиков на восемь миллионов рублей

Суд над мошенником в сфере строительства состоялся во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Приморья Артемовский городской суд приговорил к лишению свободы за совершение серии мошенничеств с использованием сети Интернет.

В 2017 году в полицию Артема начали поступать заявления обманутых граждан. Преступления совершались по одной схеме: люди находили в Интернете объявление об оказании услуг в сфере строительства, заключали договоры на возведение жилых домов и вносили предоплату. После этого подрядчик, выполнив лишь часть работ, переставал выходить на связь. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 8 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 33-летний житель Артема был задержан. Выяснилось, что ранее он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за присвоение и растрату чужого имущества, за заведомо ложный донос, а также за мошенничество. По этой же статье были возбуждены пять новых дел на строителя-афериста.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мужчина проделал определенный путь, прежде чем начал занялся мошенничеством. Сначала он вошел в состав учредительного совета общества с ограниченной ответственностью, которое занималось подрядными работами по строительству домов, внутренней и внешней отделке помещений. Затем, после выхода из состава двух других учредителей, стал единственным учредителем и выступал единоличным исполнительным органом этого юридического лица.

На время следствия с фигуранта дел взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако мошенник более не собирался отвечать перед законом: сначала он перестал выходить на связь со следователем, а потом и вовсе покинул Приморский край. После этого в апреле 2018 года гражданина объявили в федеральный розыск.

Разыскиваемый был задержан в Московской области и этапирован в Приморский край. По ходатайству следователя подписку о невыезде заменили на заключение под стражу.

Расследование уголовных дел продолжалось около года: как вещественные доказательства к делам приобщили расписки, договоры подрядов, технические задания, сметы на строительство жилых домов, провели почерковедческие и товароведческие экспертизы. Была собрана доказательная база причастности фигуранта уголовного дела к совершению пяти мошенничеств.

Подсудимого приговорили к наказанию - 8 лет лишения свободы.

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