Губернатор Приморья назначил на 6 марта проведение краевого субботника

Уборкой территорий займутся на субботнике 6 марта в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отдал распоряжение о проведении в крае субботника 6 марта. В этот день в населенных пунктах региона масштабную уборку общественных территорий должны провести юридические лица и госорганизации, а придомовые территории уберут управляющие компании.

— Главы муниципальных образований должны обеспечить предприятия каждого микрорайона необходимой техникой, инструментами, пилами, пакетами для сбора мусора, организовать вывоз убранных веток на полигон. Уборку мусора с территорий, прилегающих к домам, должны провести управляющие компании. Жилищной инспекции необходимо организовать работу и наказывать управляющие компании, которые не убирают территории, оставляют их в ненадлежащем виде, — сказал Олег Кожемяко.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14