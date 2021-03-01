Умер на рабочем месте: профсоюзы Приморья сообщили о смертях на предприятиях края

Порой искусство медиков оказывается бессильно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сведения о двух смертях и одном тяжелом несчастном случае на предприятиях Приморья обнародовал сайт Федерации профсоюзов Приморского края.

Сообщается, что в Находке на территории предприятия без признаков жизни была обнаружена 40-летняя сотрудница — тальман «Восточной стивидорной компании».

В Фокино на рабочем месте умер 35-летний сменный капитан 696-го отряда флота 5-й группы судов обеспечения МО РФ.

Во Владивостоке ушиб головного мозга получил 44-летний сборщик корпусов компании «Восточная верфь».

По информации пресс-службы ФППК, представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

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