Какая погода ожидается в Приморье на 8 марта, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай

8 марта температура в Приморье поднимется до плюсовых значений Фото: Алексей ФОКИН

О погоде на длинных выходных 6,7 и 8 марта пресс-службе Примгидромета рассказал глава ведомства Борис Кубай.

Он сообщил, что в этом году погодных катаклизмов на Международный женский день, как это бывало в прошлые годы, не ожидается.

— На сей раз будет по другому: предстоящие удлиненные выходные пройдут спокойно, без погодных эксцессов, — сказал Кубай.

Дневная температура воздуха будет испытывать естественные колебания от −5...-10 °С 5 марта до 0...+5 °С 8 марта, а к 9 марта температура поднимется еще на пару градусов.

Также Борис Кубай поздравил всех женщин с наступающим праздником и поведал, что в Примгидромете уже более 25 лет существует традиция: к 23 февраля женщины дарят мужчинам праздничный концерт, а мужчины, в свою очередь, дарят праздничный концерт женщинам в канун 8 марта.

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