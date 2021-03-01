Масштабный пожар в бизнес-центре на улице Кирова в Артеме потушен

Пожар произошел в бизнес-центре в Артеме сегодня, 1 марта. Скриншот видео: instagram.com/artem.news.plus

Пожар в Артеме в здании бизнес-центра на улице Кирова потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

О масштабном пожаре «КП-Владивосток» сообщала сегодня ранее. Теперь же стало известно, что в трехэтажном здании горела неэксплуатируемая мансарда.

Пожарные локализовали огонь в 13:01, а в 14:22 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь горения составила 1300 квадратных метров.

Как уже сообщалось, в качестве превентивных мер из здания были эвакуированы 20 человек. В результате пожара пострадавших нет.

К тушению были привлечены 57 человек личного состава и 14 единиц техники. Ведется проливка конструкций.

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