Алексей Козицкий раскритиковал идею "кабаре" своего коллеги Ефима Звеняцкого

Алексей Козицкий Фото: Вадим ПОПОВ

После того, как в сети появилось открытое письмо Тихоокеанского симфонического оркестра, касаемо нового проекта Ефима Звеняцкого «Гранд ревю», в культурном сообществе Приморья разразился скандал. И хотя худрук театра имени Горького поспешил рассказать о нюансах проекта, идею размещения шоу в здании Приморской филармонии продолжают критиковать. На пресс-конференции, посвященной объединению политических партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» депутат Законодательного Собрания Приморского края Алексей Козицкий резко высказался об этой концепции.

- Опыт показывает, что рынок и культура это фактически несовместимые понятия. Эта история, когда один из видных руководителей партии власти под благовидным предлогом привлечения туристов пытается сделать так, чтобы у нас фактически перестал существовать один из очагов культуры. Отдавать в угоду иностранным туристам Приморскую филармонию недопустимо, мы выступаем категорически против такого решения, - заявил Алексей Козицкий.

Напомним, скандал разгорелся после того, как музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии выступили с открытым обращением к жителям Приморья. Письмо адресовано также на имя Министра культуры РФ Ольги Любимовой и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.