Завершены поиски без вести пропавшего в Приморье 12-летнего Михаила Брагинца

Мальчик просто ушел из дома и не вернулся. Фото: pixabay.com

12-летний Михаил Брагинец из Артема пропал 27 февраля 2021 года. Днем он ушел из дома, который расположен по адресу улица Сучанского, дом 30, и не вернулся. О том, где находится мальчик и все ли с ним в порядке, никто не знал. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили информацию о пропаже Михаила в интернете.

В посте были указаны приметы мальчика. Рост Михаила 156 сантиметров, у него светлые волосы и худощавое телосложение. Известно, что в день пропажи мальчик был одет в темно-синее пальто, голубые джинсы, черную вязаную шапку и черные ботинки.

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Михаила завершены. К счастью, повод для этого радостный. Мальчика нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за помощь.

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