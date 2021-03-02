В Приморье возбуждено уголовное дело на мужчину, напавшего с ножом на пенсионерку

Женщина оказала сопротивление грабителю, напавшему на нее среди бела дня в Уссурийске. Скриншот видео: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

В Уссурийске возбуждено уголовное дело против местного жителя, напавшего с ножом на пенсионерку. В полицию позвонила пожилая женщина, сообщив о разбойном нападении на нее. Инцидент произошел на территории одной из оптовых баз на улице Лимичевской.

Следственно-оперативная группа отдела полиции, прибыв на место происшествия, оказала 66-летней потерпевшей первую неотложную помощь и узнала подробности произошедшего.

Оправившись от шока, заявительница рассказала, что днем неизвестный мужчина попытался вырвать у нее из рук дамскую сумку, в которой находились вещи и банковская карта. Когда он понял, что женщина держит сумку крепко и без сопротивления ее не отдаст, бандит достал нож.

К счастью для пенсионерки, ее крики о помощи услышал работник оптовой базы. Он не только смог остановить злоумышленника, но и удерживал его до приезда полицейских.

Позже пострадавшей пришлось отправиться в медицинское учреждение, где ей диагностировали резаные раны кистей рук, гематомы и ушибы.

Задержанным оказался ранее судимый 43-летний местный житель. На месте происшествия полицейскими был изъят нож со следами крови. В отделе полиции налетчик дал признательные показания. Он также признался еще в одном ограблении, совершенном ранее. Жертвой грабителя в тот раз также стала пожилая женщина.

В отношении задержанного гражданина возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Полиция проверяет причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям. Мужчине могут назначить наказание - до десяти лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения - заключение под стражу, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

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