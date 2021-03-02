«Вспыхнула как факел». Во Владивостоке напротив популярного ТЦ сгорела машина

Во Владивостоке сгорела машина Фото: принтскрин видео.

Toyota Aqua, припаркованная на улице Светланская, напротив «Бубль Гума» во Владивостоке, сгорела на глазах у очевидцев. Гибридное авто вспыхнуло как факел, огонь моментально распространился по салону, уничтожив его. К счастью, рядом не оказалось припаркованных машин, примечательно, что поблизости также находился кисок с фейерверками.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта. Очевидцы позвонили в пожарную охрану Владивостока в 02:28, спустя 3 минуты на место прибыл расчет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар удалось локализовать в 02:35, а полностью ликвидировать в 03:00. В тушении участвовали 6 человек, огонь распространился на 3 квадратных метра.

Уцелела только дверь Фото: Ярослав ЮРИН

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