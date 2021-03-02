Команда «Восточник» АО «Восточный Порт» успешно выступила на краевых соревнованиях по тхэквондо

Команда «Восточник», представляющая АО «Восточный Порт», успешно выступила во Владивостоке на Чемпионате и Первенстве Приморского края по тхэквондо WTF (Всемирная федерация тхэквондо) в разделе «кёруги» (олимпийские поединки), завоевав 10 медалей разного достоинства. Соперниками наших ребят стали около 200 сильнейших спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Хасанского, Михайловского районов и других муниципалитетов Приморья.

Как рассказал тренер «Восточника» Владимир Ким, в краевом турнире приняли участие 12 его подопечных – некоторые из них имеют за плечами опыт выступлений на соревнованиях не только российского, но и международного уровня. После длительного перерыва в командных выступлениях, связанного с пандемией COVID-19, юные «восточники» не утратили мастерства и бойцовских навыков. Достойно и уверенно смотрелся во время поединков один из лидеров команды Никита Нарышкин; спортивный характер и волю к победе, несмотря на итоговое «серебро», продемонстрировала Ольга Ковальчук. Отличную подготовку показали на соревнованиях и другие участники команды из Врангеля.

В наступившем спортивном сезоне команда «Восточник» Владимира Кима намерена наверстать новыми громкими победами вынужденный «простой» 2020 года – уже на этой неделе ребята начнут готовиться к всероссийскому турниру, который планируется к проведению в столице ДФО наступившей весной. Надо отметить, что всестороннюю поддержку команде «Восточник» по тхэквондо оказывают АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации программы социального развития «Спорт». Цель программы – сделать любительский и профессиональный спорт доступным для каждого жителя микрорайона Врангель.

Победители и призёры соревнований в составе команды «Восточник»:

1 место – Никита Нарышкин (мужчины, до 68 кг)

1 место – Влада Ковальчук (девушки, до 41 кг)

2 место – Ольга Ковальчук (юниорки, до 49 кг)

2 место – Григорий Абламский (юноши, до 49 кг)

2 место – Максим Кокорин (юноши, до 45 кг)

2 место – София Мешкова (девушки, до 30 кг)

3 место – Виктория Русских (юниорки, до 55 кг)

3 место – Александр Крутов (юниоры, до 73 кг)

3 место – Андрей Бондаренко (юниоры, св. 78 кг)

3 место – Павел Мун (мужчины, св. 87 кг).

Автор фото: Константин Карпов.