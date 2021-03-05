Подарки для любимых женщин к 8 марта в «Зелёном острове»

Сеть магазинов «Зеленый остров» поздравляет с Международным Женским днём и с прекрасным праздником весны.

Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!

8 Марта- один из тех дней, когда хочется порадовать любимую жену, девушку, маму или сестру особенным подарком!

Но как выбрать все эти подарки? С этим вам поможет «Зеленый Остров», пройдите небольшой опрос и узнайте, какой подарок выбрать.

Также можно подарить подарочные сертификаты – карты номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. Их можно приобрести на кассах магазина.

Магазины расположены по адресам:

Калинина, 275а, 3-й этаж;

Русская, 94а, 1-й этаж;

Светланская, 106, ТЦ «Авангард», 4-й этаж;

Анны Щетининой, 21, ТЦ «Снеговая падь», 2-й этаж;

Находка, Спортивная, 2, МФК «Находка Мега», 1-й этаж;

Находка, пр-т Мира, 49, 1-й этаж;

Большой Камень, Аллея Труда, 35а, ТЦ «Айсберг», 3-й этаж;

Уссурийск, Некрасова, 115а, 2-й этаж.