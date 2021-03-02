Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье упала до значений начала октября 2020 года

За прошедшие сутки медиками Приморья было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки медиками Приморья было зарегистрировано 83 новых случая заражения. Четвертый день подряд фиксируется количество зараженных менее 90 человек и, если динамика снижения заболеваемости сохраниться, то уже на этой неделе можно ожидать, что число зараженных в сутки станет меньше восьми десятков. Такие показатели были в крае в начале октября прошлого года.

Общее количество приморцев, инфицированных новым вирусом, с начала пандемии составляет 40530 человек.

Со вчерашнего дня диагноз «коронавирус» был снят с еще 298 жителей Приморья. Общее число тех, кто сумел справиться с болезнью в крае достигло отметки 35453 человека.

По официальным данным от COVID-19 и сопутствующих ему факторов в регионе на данный момент умерли 634 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных исхода.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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