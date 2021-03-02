Мужчину, устроившего пьяный скандал на борту авиалайнера «Владивосток-Красноярск», осудят в Приморье

Нетрезвого пассажира сняли в декабре 2020 года с рейса «Владивосток-Красноярск» Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о хулиганстве на борту воздушного судна.

В начале декабря 2020 года ночью авиалайнер «Airbus 320» готовился к вылету по маршруту «Владивосток-Красноярск», когда на борт поднялся нетрезвый пассажир, 33-летний житель Красноярского края.

Чем не угодили гражданину члены экипажа, пресс-служба Следственного комитета РФ не сообщает, но известно, что именно пилотам и бортпроводникам подвыпивший мужчина адресовал нецензурную брань. Затем, не реагируя на замечания, дебошир начал крыть матом вообще всех, кто находился в самолете.

Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, он стал «препятствовать выполнению должностных обязанностей членам экипажа судна, создавая угрозу безопасности полета».

Уголовное дело было возбуждено по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Учитывая характеристику, которую предоставил правонарушитель, следователь направил в суд ходатайство о том, чтобы мужчину наказали судебным штрафом.

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