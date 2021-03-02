ДРСК реализует в Приморье программу модернизации энергообъектов

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили процедуру выбора подрядчиков для выполнения реконструкции электрических сетей 0,4-10 кВ в населенных пунктах Партизанского, Надеждинского, Хасанского, Шкотовского районов, а также в Большом Камне и Фокино. Реконструкция распределительных сетей на этих территориях входит в программу «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса Приморского края» (МиРЭК), реализуемую компанией в регионе.

Сейчас идет подготовка проектов работ по модернизации электросетевых объектов 0,4 – 10 кВ. Параллельно в филиале идет закупка оборудования и материалов для проведения реконструкций линий и подстанций. Планируется, что к работам на объектах специалисты приступят с началом устойчивых плюсовых температур.

Программой также предусматривается оснащение районов генераторными установками. При проведении аварийно-восстановительных работ в случае необходимости они могут быть использованы в качестве резервного источника питания для систем жизнеобеспечения и социально-значимых объектов. В феврале в Партизанский, Хасанский районы и Артемовский ГО были отправлены первые генераторные установки.

В 2021 году Приморские электрические сети реализуют первый этап программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края рассчитанной на пять лет. Программа была разработана осенью 2020 года, ее основная задача – восстановление электросетевых объектов региона, серьезно пострадавших от тайфунов и ледяного дождя в 2020 году.

Программой МиРЭК предусмотрено также оснащение приморского филиала ДРСК дополнительной спецтехникой, оборудованием и материалами, которые позволят увеличить объем ремонтных работ, выполняемых силами специалистов филиала.

Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона и снижение аварийности в электрических сетях.