В Приморье проверку по ДТП с участием двух мощных грузовиков проводит полиция

Серьезное ДТП произошло в Пожарском районе Приморья 1 марта. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Полиция Пожарского района Приморья проводит проверку по факту столкновения большегрузных транспортных средств.

ДТП с участием двух грузовиков произошло 1 марта в районе 311 километра автодороги Хабаровск-Владивосток. По предварительным данным, водитель автомобиля Shacman, двигаясь со стороны города Хабаровска к Владивостоку, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyunday Gold.

Из-за удара обе мощные машины получили серьезные механические повреждения. Водителя Shacman пришлось госпитализировать. Его стаж вождения составляет 19 лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщает, что в момент аварии водитель, виновный в аварии, находился за рулем в течение 7 часов.

Водителя одного из грузовиков, попавших в аварию, пришлось госпитализировать. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14