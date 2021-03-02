Таксист из Артема попал под уголовное дело за то, что присвоил найденный в своей машине кошелек с деньгами

Жительница Артема оставила кошелек в такси, а водитель присвоил деньги, находившиеся в нем Фото: Евгения ГУСЕВА

В Артеме по подозрению в краже семи тысяч рублей у пассажирки полицейские задержали водителя такси.

К правоохранителям Артема обратилась местная жительница, которая рассказала, что оставила на пассажирском сиденье в такси кошелек с деньгами. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в семь тысяч рублей.

Машину полиция, конечно же, отыскала и 24-летний водитель был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Молодой человек поведал стражам порядка, что обнаружил кошелек на сиденье, когда женщина покинула салон автомобиля. Мужчина решил не утруждать себя поисками хозяйки денег и попросту потратил их на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». По этой статье можно попасть в места не столь отдаленные на срок до пяти лет.

Пока в отношении фигуранта дела избрана мера процессуального принуждения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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