Для будущих «Лидеров интернет-коммуникаций» из Приморья продлили регистрацию на масштабный IT-конкурс

Члены экспертного совета отмечают большой интерес профессионального сообщества к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций», по этой причине было принято решение о продлении этапа регистрации до 5 марта.

За пять недель на конкурс зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводит АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец сообщила, что в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», – рассказала Аблец.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра управления регионом Приморского края Полина Степаненко отмечает, что с учетом тренда цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в Приморье. «Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников. Замечу, что победители конкурса смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работы с высококлассными наставниками», — рассказала Полина Степаненко.

Участница от Приморского края, SMM-специалист Дирекции общественных пространств Владивостока, Надежда Блясова поделилась своим мнением о конкурсе. «Участвуя в конкурсе, хочется понять, насколько конкурентоспособен проект, которым я сейчас занимаюсь, обменяться опытом с другими участниками. Это хороший вектор развития и цифровизации государственного аппарата», - отметила Надежда Блясова.

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания. Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.

Подать заявку на участие в конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта 2021 года.