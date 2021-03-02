Во Владивостоке осуждена женщина, укравшая драгоценности из квартиры, где живет ее сын

Во Владивостоке суд приговорил женщину, обокравшую квартиру, где живет ее сын, к трем годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке вынесен приговор по уголовному делу о краже, которую женщина совершила в квартире, где живет ее несовершеннолетний сын с отцом и мачехой.

Два раза, в декабре 2019 года и в январе 2021 года, злоумышленница, обманув своего ребенка, проникала в квартиру на улице Ульяновской. Пользуясь тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила из шкатулки золотые украшения стоимостью свыше 140 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, еще до суда причиненный потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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