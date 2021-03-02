Во Владивостоке к уборке веток деревьев, сломанных ледяным дождем, привлекают подрядные организации

Во Владивостоке продолжают устранять последствия ледяного дождя, сломавшего тысячи деревьев Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке продолжается обрезка и вывоз веток деревьев, надломленных ноябрьским ледяным дождем прошлого года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, только за сегодняшний день и прошедшую ночь силами МБУ «Содержание городских территорий» (СГТ) с улиц столицы Приморья вывезли порубочных остатков, загрузив более 20 автомобилей КАМАЗ.

Для работ сотрудники городской дорожной службы привлекают автовышки. Сегодня днем бригады распиливали упавшие ветки на улицах Шепеткова, Верхнепортовой, Леонова, Русской, Военном Шоссе, Сипягина и Трамвайной.

Также к работам по уборке обломанных веток сегодня присоединились представители лесной охраны. Они наводили порядок в парке Минного городка.

Помимо муниципальной службы к работам присоединяются и подрядные организации, с которыми город заключил договоры. Объявлены дополнительные аукционы на распил веток и вывоз порубочных остатков. По итогам аукционов за каждым районом будет закреплена подрядная организация.

Пресс-служба мэрии обращает внимание на то, что городская служба вывозит порубочные остатки и осуществляет обрезку только на общегородских территориях. Вблизи многоквартирных домов такие работы должны провести управляющие компании, а на территории организаций и предприятий — ответственные лица этих организаций.

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