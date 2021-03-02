Пожар в 25-этажном доме во Владивостоке потушен, спасатели вынесли из огня ребенка

Пожар в 25-этажном доме на Нейбута во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Пожар во Владивостоке на улице Нейбута потушен, сообщили в региональном МЧС. На это ушло буквально несколько минут, но опасность была очень серьезная - горела квартира на 21 этаже в 25 этажном доме ЖК «Фрегат 2». К тому же вечером территория вокруг дома была полностью запаркована, что мешало пожарным машинам подъехать близко.

Спасатели уточнили, что сигнал о ЧП на улице Нейбута поступил на пульт пожарной охраны города Владивостока вечером 2 марта в 19.28. В 19.34 к многоэтажке прибыли первые пожарные подразделения.

- В ходе разведки было установлено, что горит квартира на 21 этаже. Огонь частично захватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд, - сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

В 20.10 пожар был локализован, а в 20.11 ликвидировано открытое горение. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Из отрезанной дымом соседней квартиры был эвакуирован один ребенок. По уточненной информации из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек, спасено 14 человек из них 4 ребенка. Дети переданы врачам скорой помощи.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 71 человек личного состава и 19 единиц техники.

Обновление: Местные жители сообщают, что во время пожара погибли два ребенка. В МЧС эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. На место выехали сотрудники Следственного комитета.

На место пожара выехал глава администрации Владивостока Олег Гуменюк. Готовятся автобусы для эвакуации людей, если в этом будет необходимость. Пострадавших готов принять пункт временного размещения на Нестерова, 5. Опять же, если в этом будет необходимость. Готовы разместить до 10 человек.

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