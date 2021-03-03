Скоро накроет. Синоптики уточнили, когда начнется снег во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня ожидается снег Фото: Милана СОКОЛ

Потепление и снег обещают синоптики сегодня, 3 марта, во Владивостоке. Погоду в крае определяют фронтальные разделы. Осадки ожидаются небольшой и умеренной интенсивности. Столбики термометров покажут -9...+2°C. Ветер южный умеренный, на западе местами сильный.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», снег во Владивостоке будет идти во второй половине дня. Наибольшая вероятность выпадения осадков ближе к вечеру, в районе 19:00. Как ранее сообщала «КП», специалисты отмечают, что большого снегопада не будет, но все же припорошит. В столице Приморья сегодня ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха составит -2...-4°C.

В Уссурийске 3 марта переменная облачность, вечером небольшой снег. В городе будет дуть ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха -1...+1°C.

В Находке сегодня лишь переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха -1...+1°C.

В северных районах Приморья осадки местами начнутся в среду и продолжатся до четверга, в зависимости от местности.

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