«Обочины и тротуары во льду, дети шагают под колеса». Жители нового микрорайона Владивостока бьют тревогу

Ребенок едва не попал под колеса Фото: принтскрин видео.

Жители Снеговой пади поделились в социальных сетях проблемой, которая волнует многих. Как уверяют горожане, в микрорайоне с довольно плотным трафиком людям приходиться шагать по проезжей части. Обочины до сих пор не расчищены. К тому же пешеходные переходы оборудованы далеко не везде. Хотя на межквартальной дороге, ведущей к школе и поликлинике, плотный трафик.

– Возле школы 83 по улице Анны Щетининой, 34, не чищенные обочины дорог приводят к таким ситуациям. Дети постоянно переходят эту дорогу к школе и обратно, по этой же дороге едут к детской поликлинике. Обочины скользкие, наступив на тротуар ребенок может попасть под колеса машин, – поделились в интернете обеспокоенные горожане.

На видеорегистратор одной из автолюбительниц попал неприятный инцидент. К счастью, в этот раз обошлось без печальных последствий.

Мнения горожан о ситуации разделились.

«Полностью согласна, кто проектировал заезд в школу, слов нет, узкая дорога ведет к жилым домам, в поликлинику и к школе, так еще и не расчищена», «Девочка не смотрела куда идет. Не чищенные тротуары тут ни при чем, хотя это отдельная тема для разговора. Было отчетливо видно, как девочка уверенно шагнула вперед, но не увидела машину. Водитель тоже не предвидел такую ситуацию», «О чем речь? Может пора детей учить переходить дорогу? Девочка шагнула под машину не посмотрев ни в одну сторону!!!», « Под какую машину она шагнула??? Носятся как ненормальные! Знаки стоят! Видят, что дети идут потоком..нет, как идиоты все равно несутся. А этот недоводила даже из машины не вышел, узнать состояние ребенка», – спорят подписчики популярного паблика города.

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