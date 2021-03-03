Следком сообщил причину ареста заведующего кладбищами МБУ "Некрополь" во Владивостоке

Уголовные дела против руководителей МБУ "Некрополь" возбуждались неоднократно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об аресте заведующего кладбищами МБУ «Некрополь» "КП-Владивосток" сообщала ранее, теперь пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, конкретизировала некоторые моменты этого уголовного дела.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие установило, что обвиняемый, в должностные обязанности которого входила организация работ по эксплуатации и содержанию кладбищ Владивостока, с марта 2020 года по январь 2021 года получил более 4 миллионов рублей от двух граждан. За взятку руководитель незаконно разрешил установить опалубки на кладбище «Морское» и захоронить там урны с прахом.

Как уже писала "Комсомолка" обвиняемый задержан и ему избрана мера пресечения - заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается: проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в феврале 2021 года дело в суд было передано уголовное дело против бывшего руководителя "Некрополя", обвиняемого в получении взяток на сумму более 326 миллионов рублей от похоронных компаний за беспрепятственное оформление заказов.

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