Приморские тепловые сети призывают жителей Владивостока, Артёма и Партизанска произвести поверку приборов учета ГВС

Проверить «срок годности» счетчика можно в квитанции в графе «Срок поверки ПУ истекает». Фото: Пыхалова Юлия

У четырех тысяч лицевых счетов в зоне обслуживания Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») во Владивостоке, Артёме и Партизанске истекает межповерочный интервал у прибора учета горячего водоснабжения. Это значит, что им необходимо провести так называемую «поверку приборов учета», а в случае неисправности или истечения срока работы - заменить их.

Чем грозит истечение срока? Все просто: вам будут начислять плату не по показаниям счетчика, а по среднемесячному расходу горячей воды в течение трех месяцев. А далее – и вовсе по нормативным значениям. То есть если вы не пользуетесь горячим краном при истекшем межповерочным интервалом счетчика, сэкономить не получится.

Как узнать, нужна ли поверка? Обратите внимание на самую верхнюю таблицу в платежном документе – «Раздел передачи показаний». В графе «Срок поверки ПУ истекает» будет указана соответствующая дата.

Провести поверку или замену прибора учета потребители услуг энергокомпании могут в специально аккредитованных организациях, список которых имеется в распоряжении управляющих организаций (УК, ТСЖ или ЖСК). Кстати, в связи с большой загруженностью организаций, оказывающих услуги поверки приборов учета, и отсутствием возможности оперативно произвести поверку счетчиков энергетики продлили расчет по среднемесячному расходу во Владивостоке до 6 месяцев.

После первичной установки счетчика потребителю необходимо обратиться в свою управляющую компанию для составления акта ввода в эксплуатацию нового прибора учета тепловой энергии.

После проведения поверки или замены приборов учета горожанам необходимо направить копию акта замены/поверки в адрес энергокомпании почтой по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Октябрьская, дом 8, по электронной почте: abonent@vrkc.prim.dvec.ru.