Гиперреалистичную внешность человекоподобных роботов будет разрабатывать во Владивостоке Promobot

Внешность человекоподобных роботов Robo-C разрабатывает филиал компании "Промобот" во Владивостоке. Фото: сайт promo-bot.ru

Российский производитель роботов «Промобот» (Promobot) открывает во Владивостоке R&D-подразделение, лабораторию и офис.

Цели нового подразделения — исследования и разработки в области создания реалистичной внешности человекоподобных роботов Robo-C.

По информации пресс-службы компании, R&D-подразделение будет включать:

— Центр 3D-моделирования человекоподобных роботов;

— Лабораторию по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу для роботов;

— представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).

Компания "Промобот" является резидентом Сколково. Фото: сайт promo-bot.ru

Владивосток — четвертый город, где котором базируется Promobot. Штаб-квартира и производство резидента Сколково находятся в Перми, в Филадельфии расположен американский офис, азиатское представительство — в Гонконге. R&D-центр и лаборатории есть только в Перми и теперь во Владивостоке. Филиал компании открылся в столице Приморья в 2020 году.

Открытие финансировалось Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ), который выделил компании 200 миллионов рублей.

— Сейчас мы фактически работаем над технологиями, которым нет аналогов ни в России, ни в мире Россия идет к тому, чтобы стать центром сервисной робототехники мирового уровня. Приятно, что благодаря нам драйверами этого процесса становятся регионы — Пермь и Владивосток, — сказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

СПРАВКА

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. Является резидентом Сколково. Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году. Он инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Инвесторы: Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, РВК и РОСНАНО. Объем фонда — 5 миллиардов рублей, текущий портфель включает семь проектов с общей суммой инвестиций 855 миллионов рублей.

Филиал "Промобот" появился во Владивостоке в 2020 году. Фото: сайт promo-bot.ru

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