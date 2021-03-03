Ровно 80 инфицированных COVID-19 обнаружено в Приморье за минувшие сутки

За минувшие сутки в регионе диагноз "коронавирус" был снят еще с 306 человек Фото: Милана СОКОЛ

Свежие данные статистики по COVID-19 в Приморье появились в информационном пространстве благодаря краевому оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки количество выявленных инфицированных в крае составило 80 человек. Это снова меньше, чем сутками ранее. Таким образом снижение суточной заболеваемости коронавирусом в регионе продолжается.

С начала пандемии в Приморье в общей сложности были заражены новым вирусом 40610 человек.

За минувшие сутки в регионе диагноз «коронавирус» был снят еще с 306 человек. Таким образом на сегодня всего выздоровели 35759 приморцев.

Два человека умерли за сутки от новой инфекции. Всего в крае зарегистрировано 636 смертей от COVID-19.

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