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Возобновилось строителсьтво детсада на улице Анны Щетининой во Владивостоке

Возведение дошкольного учреждения продолжила уже третья подрядная организация
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Строительство детсада на улице Анны Щетининой началось еще в 2018 году. Фото: Евгений Кулешов (пресс-служба администрации Владивостока)

Строительство детсада на улице Анны Щетининой началось еще в 2018 году. Фото: Евгений Кулешов (пресс-служба администрации Владивостока)

Во Владивостоке подрядная организация возобновила в микрорайоне Снеговая Падь строительство детского сада по адресу: улица Анны Щетининой, 28.

На объекте идет монтаж утеплителя фасада, вентиляционных коробов, воздухоотводов, ПВХ-конструкций и установка опор ограждения, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Трехэтажный детский сад, рассчитанный на 240 ребят начали возводить в 2018 году, но подрядчик вел работы сильно отставая от графика. В октябре 2019 года организация в одностороннем порядке, без уведомлений остановила работы и сняла с объекта рабочих и технику. Администрация города расторгла муниципальный контракт и внесла ООО «Подгороденка» в реестр недобросовестных поставщиков.

Следующий подрядчик также не смог завершить стройку и в начале августа 2020 года компания признала свою несостоятельность по обязательствам. Контракт вновь был расторгнут.

После проведения корректировки проектной документации через аукцион новым подрядчиком стройки стала компания «Гамма-технология». Строительные работы возобновлены.

По проекту детсад на улице Анны Щетининой будет иметь спортивный и музыкальный залы. На втором этаже установят большие витражные окна от пола до потолка, благодаря чему помещения наполнятся дневным светом. Предусмотрены просторные групповые комнаты. Будут в детсаду и ясельные группы.

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