Скорый поезд от Приморья до Якутии намерена запустить РЖД в этом году

Скорый поезд Владивосток - Якутск собираются запустить в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Приморья до Якутии в скором времени можно будет добраться на скором поезде без пересадок.

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) совместно с компанией «Железные дороги Якутии» (принадлежит РЖД и региональному Минимущества) собираются в 2021 году запустить скорый поезд со станции Нижний Бестях (Якутск) во Владивосток, сообщает пресс-служба Минтранса республики Якутия.

Помимо связи между двумя конечными пунктами, поезд также увеличит транспортную доступность Хабаровска и Благовещенска.

«Для формирования основной схемы поезда требуется 14 цельнометаллических открытых вагонов с местами для лежания, 7 купейных штабных с местами для перевозки маломобильных пассажиров, 7 купейных вагонов, а также 7 вагонов-ресторанов», — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса Якутии.

Ориентировочно время в пути от Нижнего Бестяха до Владивостока составит 2,5 суток. Цена билета в купейный вагон будет от 7 тысяч рублей, в плацкартный — от 4,5 тысячи рублей.

В данный момент у Приморья нет прямого железнодорожного сообщения с Якутией.

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