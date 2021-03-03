В Приморье полиция разыскивает водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка и скрывшегося

Улица в Уссурийске, где произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.

Автомобиль сбил 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия школьник получил ушибы и ссадины. Мальчику назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, водитель, совершивший наезд, с места происшествия скрылся. По предварительным данным, машина двигалась по улице Горького со стороны улицы Фрунзе в направлении Плеханова.

Полиция просит граждан, имеющих информацию о происшествии или видеозапись ДТП, обратиться в дежурную часть ГИБДД ОМВД Росси по городу Уссурийску по адресу: Уссурийск, ул. Тургенева, 152 или позвонить по телефону 8 (4234) 26 96 59.

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