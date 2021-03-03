«Восточный Порт» направил в 2020 году в бюджеты всех уровней 3,2 миллиарда рублей

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край). Фото: предоставлено АО «Восточный Порт»

Один из крупнейших налогоплательщиков Приморского края – компания АО «Восточный Порт» по итогам 2020 года перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 миллиарда рублей. Из них в федеральную казну направлено свыше 182,5 миллиона рублей, в региональный и местный бюджеты — более 2,3 миллиардов. Еще около 600 миллионов рублей составили отчисления во внебюджетные фонды.

По итогам предыдущего, 2019 года, общие бюджетные отчисления Порта составили около 2,7 миллиарда рублей. Из них почти две трети – 1,84 млрд рублей – в казну края и муниципалитета.

Налоговая политика является одним из базовых приоритетов социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе деятельности компании. Исходя из этих целей АО «Восточный Порт» многие годы остается налоговым агентом Приморского края, зарегистрированным в Находкинской налоговой службе, направляя основные виды налоговых платежей в казну муниципалитета и края.

Помимо крупных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней АО «Восточный Порт» реализует собственные проекты социальной направленности на территории Находкинского ГО и Приморья. В 2020 году Порт оказал системную поддержку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, профилактикой распространения коронавирусной инфекции, помощью социально-незащищенным слоям населения, а также с реализацией 12-ти программ социального развития Фонда «Восточный Порт».

В рамках своей социальной стратегии АО «Восточный Порт» оказывает материальную поддержку работникам предприятия и членам их семей. В частности, это ежемесячные компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором компании с сотрудниками, санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем направленных средств за 2020 год направленных на реализацию социальной политики предприятия составил почти 200 млн рублей.

– Основная ценность подхода «Восточного Порта» к социальной политике заключается в ее системной и планомерной реализации. И, прежде всего, это инвестиции в развитие, привлечение и удержание квалифицированных специалистов, которым предприятие предоставляет высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Вместе с тем, сегодня мы несем ответственность и перед жителями территории, на которой ведем свою деятельность. Способствуя реализации социальных проектов Находкинского муниципалитета и Приморья, «Восточный Порт» обеспечивает приток стабильных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.