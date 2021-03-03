УК «Фрегат», в чьем доме при пожаре погибли дети во Владивостоке, отказалась общаться с журналистами

В результате ЧП скончались два ребенка. Фото: Instagram/vdk_news

Трагедия, которая случилась вчера, 2 марта, в 25-этажном доме на Нейбута, никого не оставила равнодушным. Страшный пожар унес жизни двух детей, которых не смогли откачать после отравления. Сразу после ЧП управляющая компания «Фрегат», обслуживающая этот дом, в беседе с журналистами отметила, что нарушений с их стороны нет. Они сообщили, что хлопок был такой силы, что выбило дверь и окно. Именно поэтому, по мнению УК, дым так распространился по коридору. Как рассказал сам «Фрегат», гидранты в доме есть, да и давление в них было нормальным, а сама система дымоудаления и пожарной сигнализация работали исправно.

Правда, многое из их комментария подверглось сомнениям. Если хлопок или взрыв был такой силы, то как люди вообще смогли выжить. Как все было на самом деле – пока неизвестно. Чтобы уточнить некоторые нюансы, «КП» обратилась за разъяснениями в УК «Фрегат». Однако уже сегодня компания от беседы с представителями СМИ отказалась.

«Никаких комментариев от нас не будет, ведутся следственные мероприятия», - заявили на том конце провода.

Напомним, что по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии. Свою проверку инициировала и прокуратура. По результатам всех разбирательства станет ясно, кто ответит за смерть двух детей в пожаре.

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