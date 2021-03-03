Во Владивостоке полиция задержала BMW, объявленный в розыск в связи с ограблением

Полиция во Владивостоке остановила BMW, объявленный в розыск. Фото: instagram.com/dps_vl

Сообщение о том, что во Владивостоке инспекторы ДПС задержали автомобиль BMW, который сегодня был объявлен в розыск в связи с произошедшим ранее ограблением, появилось в одном из популярных instagram-пабликов, посвященных жизни Приморья.

Сообщается также, что ограбление произошло на улице Давыдова. Во время него трое мужчин избили гражданина, у которого затем забрали 75 тысяч рублей и скрылись.

Официального подтверждения информации об ограблении от правоохранительных органов пока не было.

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