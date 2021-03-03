Тигрица Санда, отловленная в Приморье, завершает реабилитацию и скоро будет выпущена на волю

Санду отловили в Приморье в мае 2020 года еще тигренком. Фото: сайт amur-tiger.ru

Реабилитация тигрицы Санды в Центре реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка в Приморье подходит к концу.

По информации пресс-службы «Центра «Амурский тигр», повзрослевшая хищница уже мастерски охотится и, главное, что она правильно реагирует на человека. Это открывает зверю дорогу на волю в дикую природу. Выпустить тигрицу планируют в мае текущего года.

Напомним, одинокого тигренка в возрасте 9-10 месяцев, который несколько раз выходил к селу Горноводное Ольгинского района Приморья, отловили 16 мая 2020 года. Истощенное животное доставили в село Алексеевка для лечения и временной передержки. Все расходы по реабилитации юной тигрицы взял на себя «Центр «Амурский тигр».

Санда отлично охотится и правильно реагирует на человека. Фото: сайт amur-tiger.ru

Через две недели реабилитации состояние тигрицы значительно улучшилось и ее перевели из карантинного бокса в вольер карантинного типа. В июле животному также открыли доступ и в большой реабилитационный вольер.

— На данный момент, Санда полностью готова к возвращению в тайгу, но до начала мая еще два месяца, и наша общая задача, чтобы за оставшееся время тигрица не получила травмы при охотах и сохранила свой текущий прогресс в реакции на человека, — считает генеральный директор «Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Независимую оценку состояния тигрицы и выбор места для ее реинтродукции будет осуществлять специальная комиссия при Управлении охраны объектов животного мира и ООПТ Министерства лесного хозяйства Приморского края. А окончательное решение примет Росприроднадзор.

Возможно, Санда покинет пределы Приморского края, так как одним из перспективных мест реинтродукции является Амурская область.

Возможно уже в мае Санду выпустят в дикую природу. Фото: сайт amur-tiger.ru

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