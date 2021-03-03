Военнослужащих, которые примут участие в параде Победы в Приморье, начали прививать от COVID-19

Военнослужащих, участников парада Победы начали прививать от коронавируса в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих Восточного военного округа, которые примут участие в военном параде в честь 76-й годовщины Победы.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, процедура производится пока первым компонентом российского препарата «Гам-Ковид-Вак». Конечно, прививки делаются добровольно на основании согласия вакцинируемых.

Вакцинацию проводят в пунктах постоянной дислокации с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем медиков.

Сообщается также, что вакцинацию военнослужащих ВВО, участников военного парада Победы, прививают и в военном госпитале, дислоцированном в Чите. Туда доставлено более 2 тысяч доз препарата «ГАМ-Ковид-Вак».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14