Во Владивостоке под суд по уголовному делу отправится любитель водить машину в нетрезвом виде

Неисправимого любителя водить машину нетрезвым осудят во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительный акт по уголовному делу против 37-летнего горожанина, который обвиняется в вождении машины в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения при управлении автомобилем. Он также был осужден по статье 264.1 УК РФ и, в конце концов, лишен права управления транспортными средствами на период с 2013 по 2020 год.

Через три месяца после возвращения ему водительского удостоверения, выпив, он вновь сел за руль своего автомобиля «INFINITI QX56», но был остановлен сотрудниками ДПС.

Увидев, что водитель явно нетрезв, полицейские отстранили его от управления машиной и направили в наркологический диспансер. Однако от прохождения освидетельствования гражданин отказался, что по закону считается равнозначным установлению факта опьянения.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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