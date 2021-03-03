Первые жертвы снегопада: авария полностью перекрыла дорогу к микрорайону Зеленый угол во Владивостоке

Пробка в сторону микрорайона Зеленый угол. Фото: предоставлено очевидцами

Авария с участием грузовика полностью перекрыла дорогу от Нейбута к микрорайону Зеленый угол во Владивостоке. Вечером 3 марта, после выпавшего снега, спуск к микрорайону от остановки Депутатская оказался слишком скользким. В итоге большегруз протаранил забор стройки ЖК "Южный", машину при этом развернуло поперек дороги, проехать нет возможности.

Сейчас в районе аварии стоит большая пробка из машин, попавших в своеобразную ловушку.

Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами

Для местных жителей остается только один путь - через авторынок "Зеленый угол". От него к микрорайону ведет хорошая, но тоже довольно крутая дорога. Если новое ДТП перекроет и ее, район останется полностью отрезанным от города.

Место аварии. Фото: предоставлено очевидцами

При этом качество дороги через сам авторынок оставляет желать лучшего. К сожалению, нормального ремонта этот участок не видел уже много лет.

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