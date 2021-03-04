Автокерлинг по-владивостокски. Склоны города превратились в ледовые треки

Авто сносит друг на друга Фото: принтскрин видео.

Мартовский снег, выпавший в столице Приморья в середине недели, в очередной раз усугубил ситуацию на дорогах. Склоны, где еще с зимы осталась внушительная корка льда, под слоем снега превратились в каток. Заложниками ситуации оказались водители и пешеходы. Машины разных классов попросту сносит на скользких подъемах.

Приключения водителей на одном из таких склонов Владивостока попали на видео. Toyota Vits понесло на скользком участке. Водитель второй малолитражки не успела отъехать на безопасное расстояние. К тому же именно в это время сверху стал спускаться микроавтобус, заняв полосу для возможного маневра. Словом, звезды сошлись.

«Спортсмен в черном трико, я считаю, филигранно отработал по серому камню и подал его аккурат в желтый камень соперника», «Сама видела, как этот басик поехал вниз осознанно и целенаправленно. Жалко малолитражки, тем более в желтой был ребенок, который стукнулся и испугался», «Вот там все хороши. Серая не поднялась, желтой нужно было быстрее ретироваться. А черная, конечно, ехала по своей полосе, но могла бы подождать несколько минут, чтобы эти внизу разъехались . А потом стоят ждут полицию по полдня», «Вся авария из-за черного басика. Если подождал бы, то те двое спокойно бы скатились», – высказываются в сети приморцы.

Не лучше обстоят дела и на других подъемах. Так, ледяной склон на Героев Варяга, 10, удается преодолеть далеко не всем. Наличие джипа не гарантирует победу в ледяной эстафете.

Напомним, накануне вечером из-за снегопада произошли десятки ДТП на трассе Владивосток – аэропорт. По словам очевидцев, в массовых авариях пострадали около 20 авто.

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