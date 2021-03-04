Это по любви. На фасаде правительства Приморья зажгли сердце

Огни "белого дома" зажгли по-новому. Фото: Instagram/dps_controlnews

Вечером 3 марта на фасаде здания администрации Приморского края в центре Владивостока появилось сердце. Свет в кабинетах чиновников на Светланской зажгли таким образом, чтобы получилась фигура. Кадры моментально разлетались по сети. Теперь жители края гадают, по какому поводу столь красивый жест?

Приморцы не остались равнодушны к увиденному. Фото: Instagram/blog_vladivostok

«Уборщица влюбилась?», «11 лампочек сгорело», «Думала я одна сидела считала», «Может это в память о погибших детях?», «Правительство пытается показать, что любит нас», – высказываются в социальных сетях приморцы.

Не исключено, что таким образом власти решили поздравить прекрасную половину человечества с наступающим праздником. «КП» уже обратилась в пресс-службу администрации с просьбой пролить свет на происходящее.

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