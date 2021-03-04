Неоднократно судимый житель Приморья угнал грузовик и лишился свободы на два года

На два года лишения свободы был осужден житель Уссурийска за угон автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уссурийский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, обвиняемому в угоне грузовика без цели хищения.

В августе 2020 года в отдел МВД в Уссурийске с заявлением об угоне грузовика марки Mitsubishi Canter обратился владелец машины. Автомобиль пропал с улицы Францева, где был оставлен хозяином на несколько часов для погрузчиков мусора. Вернувшись в назначенное время, мужчина обнаружил пропажу имущества и сразу же сообщил об угоне в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции осмотрели место происшествия, опросили заявителя и свидетелей. Была составлена ориентировка на угнанный транспорт. К поиску автомашины подключились наружные службы полиции.

Машину обнаружили сотрудники ГИБДД в районе улицы Кирова в селе Корсаковка. За рулем грузовика находился неоднократно судимый житель Уссурийска. Водительских прав гражданин не имеет и никогда их не получал. Похищенный автомобиль был осмотрен и возвращен владельцу.

В отделе полиции угонщик пояснил, что по просьбе хозяина машины занимался погрузкой мусора в кузов грузовика. Подвыпившему грузчику пришла в голову идея воспользоваться чужим автомобилем, чтобы съездить в родное село.

Судили гражданина по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Наказанием стали 10 суток ареста.

Но так легко отделаться угонщику не удалось. Было также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сначала обвиняемый находился под подпиской о невыезде, но затем был заключен под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание — 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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