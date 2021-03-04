Росгвардейцы во Владивостоке задержали жителей Хабаровского края с наркотиками и оружием

В салоне машины росгвардейцы нашли два охолощенных пистолета. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в Ленинском районе Владивостока и заехали на сопку Шошина. Там на пустыре между проспектом Красного Знамени и улицей Котельникова бойцы заметили автомобиль марки Toyota Funсargo. В салоне иномарки находились четверо граждан.

При виде стражей порядка мужчины заметно занервничали. Один из них вышел из машины и попытался незаметно выбросить полиэтиленовый сверток, обмотанный черной изолентой.

При осмотре автомобиля росгвардейцы обнаружили семь свертков, перевязанных изолентой, пять свертков в полиэтиленовых пакетах и один бумажный сверток. В последнем пакете находилось вещество растительного происхождения. Также в салоне машины были найдены электронные весы и фасовочные пакеты.

Один из мужчин, задержанных росгвардейцами, попытался незаметно скинуть пакетик. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

При досмотре задержанных, которые оказались жителями Комсомольска-на-Амуре, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили охолощенный пистолет. Еще один был найден в салоне автомобиля.

Росгвардейцы передали задержанных полицейским для дальнейшего разбирательства. Изъятые вещества и оружие направлены на экспертизу, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

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